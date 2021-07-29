СБУ ликвидировала канал сбыта экстази и кокаина на 3 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины во время спецоперации в Киеве и Запорожской области нейтрализовала международную наркогруппировку. Злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии контрабандных наркотиков и психотропных.

По оперативным данным, ежемесячная «прибыль» дельцов от наркобизнеса составляла более 3 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ .

Установлено, что участники группы наладили транснациональный канал незаконной переправки кокаина, экстази и психотропных ЛСД на территорию нашей страны. Полученный от иностранных сообщников «товар», злоумышленники реализовывали через собственную разветвленную сеть дилеров.

Правоохранители задержали в Киеве организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков.

В ходе обысков по местам пребывания дельцов в столице и Запорожской области выявлено подготовлены к продаже почти 2 тыс. таблеток экстази, примерно 0,5 кг кокаина, марки ЛСД, более 1 кг каннабиса и тому подобное.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 2,5 млн грн.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее правоохранители разоблачили преступную наркогруппу, которая организовала международный канал контрабанды героина из Ирана на более чем 1 миллиард гривен.