Из-за взрыва самодельного устройства поврежден почтомат в Одессе

Это второй подобный случай за сутки.

Одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге. В результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, утром в полицию обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные двери ящиков для хранения посылок.

При обследовании объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Думская, ЧП произошло сегодня утром в районе одесской Лузановки в почтомате "Новой почты", который примыкает к супермаркету "АТБ".

Фото: Думская

Напомним, что аналогичный инцидент произошел сегодня в Киеве - взорвался почтомат "Новой почты", установленный в помещении одного из торговых центров.

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