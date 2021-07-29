Из-за взрыва самодельного устройства поврежден почтомат в Одессе
Это второй подобный случай за сутки.
Одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге. В результате взрыва никто не пострадал.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, утром в полицию обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные двери ящиков для хранения посылок.
При обследовании объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из электротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.
Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к нему причастны.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает Думская, ЧП произошло сегодня утром в районе одесской Лузановки в почтомате "Новой почты", который примыкает к супермаркету "АТБ".
Напомним, что аналогичный инцидент произошел сегодня в Киеве - взорвался почтомат "Новой почты", установленный в помещении одного из торговых центров.