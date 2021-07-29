Пассажиры метро Киева получили 2500 админпротоколов из-за отсутствия масок

С лицами, которые не соблюдают условий карантина, проводится разъяснительная работа.

С начала 2021 года в Киевском метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдение масочного режима.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена со ссылкой на данные Управления полиции.

"Напомним, что с лицами, которые не соблюдают условий карантина, проводится разъяснительная работа. При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информирование пассажиров об обязательном соблюдение масочного режима и других карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно. В то же время, важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей, рядом.

В киевском метро заметили женщин, которые призвали пассажиров снять маски

"Призываем пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда", - отметили в метрополитене.

Напомним, в Украине правительство запретило ходить без масок по паркам и улицам в "красных" зонах. В КГГА считают, что маски на улицах нужно носить только там, где много людей и невозможно соблюдать дистанцию.

Ранее в ВОЗ заявляли, что если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет.