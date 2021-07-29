В Швеции врача приговорили к году тюрьмы за подделку ковидных справок

Ему было предъявлено обвинение по семи пунктам в мошенничестве, семи пунктам - в грубой подделке сертификации и двум пунктам - в грубой подделке документов.

В Швеции врача приговорили к году тюрьмы за подделку ковидных справок
Фото: flickr.com

В Швеции врача из Гетеборга приговорили к году тюремного заключения за выдачу поддельных ковидных справок для выезда за границу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Швеции ПЦР-тесты не могут проводиться через национальную службу здравоохранения, поэтому путешественники используют частные клиники.

Врач из клиники Гетеборга выдавал пациентам справки о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста, тогда как их образцы на самом деле никогда не отправлялись на лабораторный анализ. В июне ему было предъявлено обвинение по семи пунктам в мошенничестве, семи пунктам - в грубой подделке сертификации и двум пунктам - в грубой подделке документов.

Окружной суд приговорил врача к одному году тюремного заключения, что является более строгим наказанием, чем требовал прокурор. Суд заявил, что такая строгость оправдана, поскольку врач воспользовался продолжающейся пандемией для собственной выгоды.

Это не единственный подобный инцидент в Швеции, однако первый, который дошел до суда.

Напомним, ранее в Киеве две турфирмы уличили в торговле поддельными ПЦР-тестами на коронавирус.

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