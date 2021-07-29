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2021-07-29
В киевском супермаркете на Оболони взорвался почтомат
В результате взрыва никто не пострадал.
Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров взорвался почтомат.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.
В результате взрыва никто не пострадал.
Происшествие зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ему будет дана правовая квалификация.
Напомним, в феврале в Черновцах произошел взрыв в трехэтажном торговом центре "Майдан".