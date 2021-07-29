В киевском супермаркете на Оболони взорвался почтомат

В результате взрыва никто не пострадал.

Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров взорвался почтомат.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что в одной из ячеек почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.

В результате взрыва никто не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ему будет дана правовая квалификация.

Напомним, в феврале в Черновцах произошел взрыв в трехэтажном торговом центре "Майдан".

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