В Харьковской области нашли убитой 6-летнюю девочку, подозреваемому 13 лет

Уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет.

В поселке Старый Салтов нашли убитой 6-летнюю девочку.

На сайте полиции сообщается, что об исчезновении дочери Мирославы ее мама сообщила 28 июля в 19:10.

Она рассказала, что дочь около 18:00 без разрешения ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, но домой не вернулась.

В поисках девочки были задействованы личный состав Чугуевской полиции, соседних отделов, подразделения ГСЧС, Нацгвардии, группа кинологов и волонтеры.

Около 23:50 девочку нашли в заброшенном доме, на теле обнаружили признаки насильственной смерти в виде ушиба головы и лица.

По подозрению в убийстве задержали 13-летнего соседа, с которым она ушла из дома.

Ему инкриминируют ч. 2 п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Но поскольку парень еще не достиг возраста уголовной ответственности, полиция готовит ходатайство в суд о разрешении на его допрос и помещение его в приемник-распределитель для детей.

Для установления обстоятельств происшествия полицейские вызвали мать подозреваемого.

Напомним, что в марте по подозрению в жестоком убийстве бездомного задержали двух подростков из Измаила. Одному было 12 лет, другому - 13 лет.