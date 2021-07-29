За сутки в Украине зафиксировали 846 новых случаев ковида

За минувшие сутки, 28 июля, в Украине зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 60 детей и 41 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Госпитализированы за сутки 480 человек, 25 пациентов умерли от осложнений. Выздоровели - 510 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 19 582 человека, методом ИФА - 7 962, экспресс-тестами - 14 960 человек.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 250 907 человек, выздоровели - 2 185 849. От осложнений заболевания умерли 52 916 человек. Всего было проведено 11 341 529 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, что медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице в связи с проведением крестного хода, поскольку на нем было очень много верующих, в том числе, из РоSSии. Вчера в больнице умер один из шести пациентов, госпитализированных с дельтой.