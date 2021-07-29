Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл

Он умер в собственном доме в Хьюстоне в возрасте 72 лет.

Умер бас-гитарист ZZ Top Дасти Хилл
Дасті Хілл
Фото: ZZ Top

Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер в своем доме в Хьюстоне. Ему было 72 года.

Об этом сообщает Associated Press.

В своей сообщении в Facebook гитарист и вокалист группы Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд сообщили, что Хилл умер во сне. Они не назвали причину смерти, но 21 июня в сообщении на сайте группы сообщалось, что Хилл получил травму бедра, поэтому группа продолжила турне по США без него. Временно заменить Хилла должен был гитарный техник Элвуд Фрэнсис.

Хилл родился в Техасе в 1949 году. В конце 1960-х стал соучредителем и неизменным участником ZZ Top.

Группа записала свой первый альбом под названием "Первый альбом ZZ Top" (ZZ Top's First Album) в 1970 году. Через три года группа выпустила один из своих самых известных хитов "La Grange".

В дальнейшем музыканты выпустили хиты "Tush" в 1975 году, "Sharp Dressed Man", "Legs" и "Gimme All Your Lovin" в 1983 году и "Rough Boy" и "Sleeping Bag" в 1985 году.

Группа ZZ Top была занесена в Зал славы рок-н-ролла в 2004 году.

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