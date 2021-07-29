Часть Ровно осталась без света из-за пожара на трансформаторе
В настоящее время пожар ликвидирован. Бригады Ривнеоблэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения.
В результате пожара на трансформаторной подстанции в Ровно часть областного центра были обесточены.
Об этом сообщает ГСЧС.
“28 июля в 20:00 в г. Ровно по ул. Мельничная на территории трансформаторной подстанции возник пожар в отдельно стоящем трансформаторе, в результате чего обесточена часть города", - говорится в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Бригады Ривнеоблэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения.
К тушению пожара были привлечены 30 человек и 5 единиц техники.
Напомним, на Черниговщине 25 июля в результате пожара сгорели 55 гектаров пшеничного поля. Жертв и пострадавших нет.