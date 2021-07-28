В турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар, огонь перекинулся на двухсоттысячный город

Местные власти заверили, что туристическим районам ничего не угрожает.

В турецкой Анталии вспыхнул сильный пожар. Он уничтожил десятки гектаров зеленых насаждений и привел к эвакуации пяти населенных пунктов.

Фото: aa.com.tr

Как сообщает H?rriyet Daily News, огонь возник по меньшей мере в двух разных местах в районе Манавгат на юге Турции, где наблюдается 40-градусная жара.

На тушение пожара бросили более 400 спасателей с самолетом и 19 вертолетами, но им не удалось сдержать распространение огня. Пожарные команды не позволили огню перекинуться на автозаправочные станции на трассе "Анталия - Алания", однако пламя охватило жилые районы двухсоттысячного города Манавгат.

Фото: hurriyetdailynews.com

Его мэр Шукру Созен рассказал, что сгорело много домов и предприятий. Жителей нескольких кварталов пришлось эвакуировать. В то же время мэр заверил, что туристическим районам огонь не угрожает.

В управлении по чрезвычайным ситуациям Турции сообщили, что в результате пожара пострадали 30 человек.