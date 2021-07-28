Вокруг здания "Цветов Украины" в Киеве начали разбирать строительный забор

"Само здание, частично разрушенное, должно быть точно ограждено в пределах фундамента".

Фото: facebook.com/timurtkachenko

В среду, 28 июля, начали разбирать забор вокруг здания "Цветы Украины" в Киеве.

Об этом сообщил директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"Только что, как и было обещано, начался демонтаж забора возле строения "Цветы Украины". Демонтаж проводится в связи с тем, что была аннулирована контрольная карточка на временное нарушение благоустройства, и в настоящее время любые работы по установке заборов на тротуаре возле здания являются незаконными. Но само здание, которое сейчас частично разрушено, должно быть точно ограждено в пределах фундамента", - написал Ткаченко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/timurtkachenko

Здание на Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерея для коммунального предприятия "Цветы Украины". До недавнего времени там располагался супермаркет, но он съехал.

В начале лета 2021 года дом обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом, а 25 июня срезали многолетний виноград, украшавший здание. 12 июля начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за протестов общественных активистов.

Министр культуры Александр Ткаченко пообещал, что "Цветы Украины" получат охранный статус сразу после того, как КГГА предоставит им статус памятника архитектуры.

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