НАН: темпы роста заболеваемости ковидом пока умеренные, но риски остаются высокими

Ученые не исключают взрывной вспышки болезни.

НАН: темпы роста заболеваемости ковидом пока умеренные, но риски остаются высокими
Фото: Пресслужба КМДА

Национальная академия наук опубликовала свежий прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 28 июля - 10 августа. В нем сообщается, что в течение последних двух недель в Украине растет заболеваемость.

Темпы распространения болезни пока умеренные, но риски значительного ускорения роста остаются высокими в связи со стремительным распространением штамма дельта в соседних странах.

"Ситуация в Европе остается напряженной. Почти во всех европейских странах заболеваемость или быстро растет или уже находится на высоком уровне. В течение последней недели продолжила расти доля штамма «Дельта» в секвестрированных образцах стран Европейского Союза. В некоторых из них доля этого штамма за последнюю неделю впервые превысила 50% - во Франции, Бельгии, Италии, Греции, Нидерландах, Дании, Чехии, Словакии, Швеции, Словении, Австрии, Исландии", - говорится в сообщении.

Заметными исключениями в общеевропейской динамике является Чехия, где на фоне заболеваемости, уровень которой близок к украинскому, после медленного роста наблюдается снижение, а также Португалия и Дания, где рост заболеваемости приостановился уже на уровне трети от максимальных исторических ее значений.

НАН прогнозирует, что в ближайшие две недели среднее количество новых выражений в Украине увеличится с 581 в сутки до 638 в течение недели 28 июля - 3 августа и 735 - в течение недели 4-10 августа.

Среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) в Украине составляет сейчас 1,07 и имеет нейтральную тенденцию, в Киеве - 1,05.

Напомним, что за сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, были госпитализированы 507 человек.

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