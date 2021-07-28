Умер барабанщик и основатель рок-группы Slipknot Джои Джордисон

В возрасте 46 лет скончался один из основателей и бывший барабанщик американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон.

Джордисон умер в понедельник 26 июля, но его смерть авторитетные издания подтвердили ночью 28 июля.

Конкретные причины смерти не разглашаются, но по словам семьи музыканта, он "мирно умер во сне".

Джордисон присоединился к Slipknot в мае 1995 года и был ее постоянным барабанщиком в течение семнадцати лет, за которые было записано более десяти релизов различных форматов. Музыкант покинул группу в 2013 году по "личным причинам". Как стало известно в 2016 году, это было обусловлено прогрессирующим рассеянным склерозом.

После выхода из Slipknot Джордисон основал сайд-проект под названием Scar the Martyrn, который прекратил существование в 2016-м, после чего он стал участником метал-группы Sinsaenum, в которой играл до самой смерти.

За свою карьеру Джордисон получил много наград, а также занял 13 место в списке 50 лучших рок-барабанщиков по версии издания Classic Rock и не раз был признан самым талантливым барабанщиком современности.