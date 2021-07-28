В Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработников

Госпитализированы 507 человек, 15 человек от осложнений болезни умерли.

В Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработников
Фото: Єлизавета Серватинська

За сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 36 детей и 97 медработников.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 507 человек, от коронавируса выздоровели 459 пациентов, 15 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 250 061 человек, выздоровели от коронавируса 2 185 339 человек, от осложнений заболевания умерли 52 891 пациент.

Как сообщали, в Александровской больнице Киева умер один из шести пациентов, у которого обнаружили штамм коронавируса дельта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Настя Каменских уехала от ПотапаНастя Каменских уехала от Потапа
КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"
На химзаводе в Германии произошел взрывНа химзаводе в Германии произошел взрыв
KAZKA: Александра Зарицкая осуществила свою мечту и купила домKAZKA: Александра Зарицкая осуществила свою мечту и купила дом
В Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метроВ Лондоне в результате ливня затопило больницы, дороги и станции метро
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковида
На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривенНа Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривен
На Львовщине подтвердили случаи ковида штамма "Дельта"На Львовщине подтвердили случаи ковида штамма "Дельта"
В Украине зафиксировано 286 новых случаев ковидаВ Украине зафиксировано 286 новых случаев ковида
В Украине от ковида полностью иммунизированы 1,7 млн человекВ Украине от ковида полностью иммунизированы 1,7 млн человек
В Украине зафиксированы 745 новых случаев ковидаВ Украине зафиксированы 745 новых случаев ковида
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасностиВ Украине объявлен высший уровень пожарной опасности
За сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковида
В Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма дельтаВ Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма дельта
Киев ожидает новую волну ковида в августеКиев ожидает новую волну ковида в августе
Последние новости
Подгружаем последние новости