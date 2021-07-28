В Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработников

Госпитализированы 507 человек, 15 человек от осложнений болезни умерли.

За сутки 27 июля в Украине зафиксировано 717 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 36 детей и 97 медработников.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 507 человек, от коронавируса выздоровели 459 пациентов, 15 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели 2 250 061 человек, выздоровели от коронавируса 2 185 339 человек, от осложнений заболевания умерли 52 891 пациент.