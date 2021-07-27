Букеровская премия объявила длинный список

Жюри Букеровской премии объявило лонг-лист этого года. Об этом сообщили на официальном сайте премии. В длинный список попали 13 писателей. Книги отбирали из 158 произведений: по условиям премии, книга должна быть опубликована на английском языке в Великобритании и Ирландии после 1 октября 2020 года.

Короткий список, в который войдут только 6 книг, обнародуют 14 сентября. В начале ноября объявят имя победителя - он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

В жюри премии в этом году вошли историк Майя Джасаноф (председатель), писательница и редактор Горация Гаррод, актриса Наташа МакЭлхоун; писатель и профессор Чигизи Обиома, писатель и бывший архиепископ Роуэн Уильямс.

В длинный список вошли:

«A Passage North» («Пассаж Север»), Анука Арудраґасама, Шри-Ланка (издательство Granta Books);

«Second Place» («Второе место»), Рейчел Каск, Франция (издательство Faber);

«The promise» («Обещание»), Дэймона Галгут, ЮАР (издательства Chatto & Windus, Vintage, PRH);

«The sweetness of water» («Слащавость воды»), Натана Харриса, США (издательства Tinder Press, Headline, Hachette Book Group);

(издательства Tinder Press, Headline, Hachette Book Group); «Klara and the Sun» («Клара и Солнце»), Кадзуо Исигуро, Япония (издательство Faber);

«An island» («Остров»), Карен Дженнингс, ПАР (издательство Holland House Books);

«A town called Solace» («Город, который называют успокоением»), Мэри Лоусон, Канада (издательства Chatto & Windus, Vintage, PRH);

«No one talking about this» («Об этом никто не говорит»), Патрисии Локвуд, США (издательства Bloomsburry circle, Bloomsburry Publishing);

(издательства Bloomsburry circle, Bloomsburry Publishing); «The fortune man» («Человек удачи»), Надифы Мохамед, Великобритания (издательства Viking, Penguin General, PRH);

«Bewilderment» («Смущение»), Ричард Пауэрс, США (издательства Hutchinson Heinemann, PRH);

(издательства Hutchinson Heinemann, PRH); «China room» («Комната Китай »), Санджев Сахота, Великобритания (издательства Harvill Secker, Vintage, PRH);

»), Санджев Сахота, Великобритания (издательства Harvill Secker, Vintage, PRH); «Great circle» («Большой круг»), Мегги Шипстед, США (издательства Doubleday, Transworld Publishers, PRH);

(издательства Doubleday, Transworld Publishers, PRH); «Light perpetual» («Вечный свет»), Френсис Спуффорд, Великобритания (издательство Faber).

Напомним, в прошлом году лауреатом Букеровской премии стал Дуглас Стюарт с дебютным романом "Shuggie Bain" (Шугги Бейн).