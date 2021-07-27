Lucasfilm наняла ютубера, который «пристыдил» студию, улучшив Люка Скайуокера с помощью дипфейка

Видеоблогер под ником Shamook рассказал, что получил работу в студии Industrial Light & Magic (ILM), которая принадлежит Lucasfilm. Ранее Shamook создал дипфейк-видео, с помощью которого «пристыдил» студию за нелепое камео Люка Скайуокера во втором сезоне «Мандалорца».

Lucasfilm наняла ютубера, который «пристыдил» студию, улучшив Люка Скайуокера с помощью дипфейка

Lucasfilm/Shamook

Может хоть теперь камео в фильмах Disney будут выглядеть не так... странно

Для многих фанатов вселенной «Звездных войн» появление Люка Скайуокера в финале второго сезона «Мандалорца» было одновременно большим сюрпризом и разочарованием. В то время как первое чувство, очевидно, было вызвано неожиданным камео, второе – неубедительной компьютерной графикой, омолаживающей актера.

В течение нескольких дней после выхода финала сериала в эфир ютубер Shamook переработал лицо персонажа и выпустил свою версию Люка Скайуокера. На момент написания статьи видео собрало более двух миллионов просмотров.

Lucasfilm наняла ютубера, который «пристыдил» студию, улучшив Люка Скайуокера с помощью дипфейка

youtube

Согласно IndieWire, вместо того, чтобы потребовать удалить контент или судиться с блогером за использование и улучшение образа из сериала, Lucasfilm решила нанять Shamook.

Как сообщил блогер в комментариях на YouTube к недавнему видео, его должность в студии – «старший художник по захвату лица».

«Industrial Light and Magic всегда ищет талантливых художников, и поэтому мы фактически наняли художника, известного под ником Shamook. В течение последних нескольких лет ILM инвестирует в области как машинного обучения, так и искусственного интеллекта для создания убедительных визуальных эффектов. Потрясающе наблюдать за тем, как эти области набирают обороты по мере развития технологий», – сказал IndieWire представитель Lucasfilm


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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