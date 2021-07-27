В полиции рассказали подробности драки на Киевском море

В Новых Петровцах возник конфликт между компаниями отдыхающих и местных жителей.

В полиции рассказали подробности драки на Киевском море
Фото: Пооліція Київської області

Полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел 24 июля на Киевском море. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, около полуночи поступило сообщение от жительницы Киева о том, что в селе Новые Петровцы у реки Днепр бьются 7-10 человек.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что между компанией киевлян, которые приехали на отдых в село, и местными жителями возник конфликт. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

По словам жителей Киева, местные жители бросались к ним в драку, однако на время приезда полицейских между молодыми людьми была словесная перепалка. От предложенной сразу скорой медицинской помощи заявитель отказалась.

После собрания всех необходимых документов полицейские проводили компанию жителей Киева, состоявшую из четырех человек.

"Для всестороннего и полного расследования полиция до сих пор ждет справки о степени тяжести причиненных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Как сообщали, 21 июля на станции метро "Крещатик" в Киеве произошла драка с применением слезоточивого газа.

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