В полиции рассказали подробности драки на Киевском море

В Новых Петровцах возник конфликт между компаниями отдыхающих и местных жителей.

Полиция Вышгородщины устанавливает обстоятельства конфликта, который произошел 24 июля на Киевском море. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, около полуночи поступило сообщение от жительницы Киева о том, что в селе Новые Петровцы у реки Днепр бьются 7-10 человек.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что между компанией киевлян, которые приехали на отдых в село, и местными жителями возник конфликт. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

По словам жителей Киева , местные жители бросались к ним в драку, однако на время приезда полицейских между молодыми людьми была словесная перепалка. От предложенной сразу скорой медицинской помощи заявитель отказалась.

После собрания всех необходимых документов полицейские проводили компанию жителей Киева , состоявшую из четырех человек.

"Для всестороннего и полного расследования полиция до сих пор ждет справки о степени тяжести причиненных телесных повреждений", - говорится в сообщении.