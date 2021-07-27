Украинские композиторы получили премию на итальянском фестивале Social World Film Festival

Роман Григорьев и Илья Разумейко получили награду за лучшую музыку к фильму.

Украинские композиторы получили премию на итальянском фестивале Social World Film Festival
Ілля Разумейко, Роман Григорів
Фото: Артем Галкін

Композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко получили премию за саундтрек к фильму «Мать Апостолов» Зазы Буадзе.

Одним из членов жюри фестиваля был композитор Lele Marchitelli, который и присудил награду. Он является автором саундтреков к многочисленным сериалам и фильмам, среди которых «Новый Папа» (2019), «Молодой Папа» (2016) и «Большая красота» (2013) (все упомянутые - режиссера Паоло Соррентино).

Social World Film Festival - кинофестиваль, который ежегодно проводится в Вико Экуенсе (побережье Сорренто, Италия) Итальянской кинофабрикой APS.

«Мать Апостолов» - военная драма 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский. По сюжету, в поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями, мама оказывается в совершенно чужом и агрессивном мире. Она, имея в сердце большую любовь и милосердный характер, меняет всех, кого встречает на своем пути. Ее отчаяние и боль возрождаются в вечном материнском духе земли, который возвращает сыновей домой живыми или мертвыми.

Роман Григорьев и Илья Разумейко - украинские композиторы, работающие в сфере кино-музыки. Их музыку можно услышать в фильмах «История зимнего сада» и «Праздник хризантем» Семена Мозгового, «Экс» Сергея Лысенко, «Небо зонтики» Зазы Буадзе, «Миф» Леонида Кантера. Лауреаты Национальной премии Украины им. Т. Шевченко за оперу-реквием "ИОВ" (2020, совместно с Владом Троицким). Учредители лаборатории современной оперы Opera aperta.

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