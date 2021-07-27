На границе с Россией задержали "вора в законе" Левана Гальского

РоSSиянина нашли в подсолнуховом поле.

Фото: Национальная полиция

Государственная пограничная служба задержала гражданина РоSSии Левана Булискерию, известного как "вор в законе" Леван Гальский.

Об этом сообщается на сайтах ГПСУ и Национальной полиции.

Булискерия вместе с еще двумя лицами без документов перешли границу с Россией в Харьковской области. Одного из них идентифицировали как 31-летнего "криминального авторитета" из Грузии, а второй оказался гражданином Украины.

На украинца составили административный протокол за незаконное пересечение границы, а "вора" и "авторитета" передали правоохранителям.

Фото: ДПСУ

Булискерия входит в санкционный список СНБО.

По данным издания "Прайм Крайм", он родился в грузинском городе Гали в 1978 году и был "коронован" в 2000 году. В 2017-2020 годах отбывал наказание в роSSийской тюрьме города Димитровград за наркотики.

Леван Гальский
Фото: Прайм Крайм
Леван Гальский

В 2020 году в Украине вступила в силу уголовная ответственность за установление или распространение преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе".

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