На химзаводе в Германии произошел взрыв
Местным жителям рекомендуют находиться в помещениях и держать окна и двери закрытыми.
На территории крупного химического предприятия Chempark operator Currenta в городе Леверкузен на востоке Германии произошел взрыв.
Об этом сообщает Reuters.
Взрыв произошел на участке, где сжигаются отходы. Известно, что пострадали несколько человек.
Местным жителям рекомендуют находиться в помещениях и держать окна и двери закрытыми.
Немецкий правительственный орган гражданской защиты предупредил о "чрезвычайной опасности". Причина взрыва пока не известна.
В социальных сетях местные жители поделилась видео и фото взрыва. На кадрах видно огромное облако дыма, которая поднимается высоко в небо. На фоне можно слышать, что в городе звучат сирены.
Представительница полиции заявила, что несколько улиц в этом районе были перекрыты.
— Markus (@Mahqz)
#Leverkusenschlie?t Fenster und T?ren! M?llverbrennungsanlage von Bayer. Besonders ?stlich davon! pic.twitter.com/A0tpjBpJOa July 27, 2021
Напомним, в октябре 2016 года на химзаводе компании BASF в Германии произошел взрыв. В октябре 2014 года в Людвигсгафене произошел взрыв на трубопроводе BASF и "Газпрома". В результате инцидента один человек погиб и около 30 получили ранения. Взрыв произошел из-за аварии, которая привела к утечке топлива.