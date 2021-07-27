На химзаводе в Германии произошел взрыв

Местным жителям рекомендуют находиться в помещениях и держать окна и двери закрытыми.

Вибух на хімзаводі у Німеччині

На территории крупного химического предприятия Chempark operator Currenta в городе Леверкузен на востоке Германии произошел взрыв.

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел на участке, где сжигаются отходы. Известно, что пострадали несколько человек.

Местным жителям рекомендуют находиться в помещениях и держать окна и двери закрытыми.

Немецкий правительственный орган гражданской защиты предупредил о "чрезвычайной опасности". Причина взрыва пока не известна.

В социальных сетях местные жители поделилась видео и фото взрыва. На кадрах видно огромное облако дыма, которая поднимается высоко в небо. На фоне можно слышать, что в городе звучат сирены.

Представительница полиции заявила, что несколько улиц в этом районе были перекрыты.

Напомним, в октябре 2016 года на химзаводе компании BASF в Германии произошел взрыв. В октябре 2014 года в Людвигсгафене произошел взрыв на трубопроводе BASF и "Газпрома". В результате инцидента один человек погиб и около 30 получили ранения. Взрыв произошел из-за аварии, которая привела к утечке топлива.