В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковида

Госпитализированы за сутки 266 человек, 27 пациентов умерли.

В Украине за сутки зафиксировали 681 новый случай ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 681 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 37 детей и 5 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 266 человек, 27 пациентов умерли. Выздоровели - 515 человек.

За прошедшие сутки было проведено тестирований, в частности, методом ПЦР - 22 330, методом ИФА - 8 918, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 491.

За все время пандемии в Украине заболели 2 249 344 человека, выздоровели - 2 184 880. От осложнений заболевания умерли 52 876 человек. Всего было проведено 11 301 274 ПЦР-тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин предупредил, что ввиду нового дельта-варианта коронавируса в Украине снова придется вводить локдауны. В Минздраве отметили, что в случае необходимости для восстановления ковидных отделений в украинских больницах нужно около недели.

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