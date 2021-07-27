Пенсионерка умерла от столбняка в Запорожской области

Женщине 35 лет не делали прививок.

?Пенсионерка умерла от столбняка в Запорожской области
Фото: Макс Левин

В Запорожской области от столбняка умерла 84-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья со ссылкой на Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней.

Женщина могла заразиться на собственной даче, потому что у нее на пятке была трофическая язва.

На пятые сутки после этого с жалобами на боль в горле, дискомфорт и затруднение при глотании пищи она обратилась к семейному врачу.

Врач обнаружил неврологическую симптоматику, заподозрил острое нарушение мозгового кровообращения и направил женщину на дообследование. В тот же день ее госпитализировали в тяжелом состоянии: были спазмы жевательной мускулатуры, нарушение глотания, тянущие боли затылочной мускулатуры.

Вечером началось нарастание дыхательной недостаточности, женщину перевели на искусственную вентиляцию легких.

Через два дня женщина умерла.

Прививку против столбняка в последний раз ей делали в 1996 году.

Напомним, что это второй случай столбняка с начала месяца. В начале июля заболел 7-летний ребенок во Львовской области, которому сделали только одну прививку, когда он был младенцем, тогда как календарь Минздрава предусматривает пять доз до такого возраста.

В соответствии с национальным календарем прививок, вакцинировать детей для профилактики столбняка необходимо в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев (четыре прививки). В возрасте 6 и 16 лет необходима ревакцинация. Взрослым возобновлять прививку от столбняка необходимо каждые 10 лет.

Вакцинация от столбняка и дифтерии бесплатна.

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