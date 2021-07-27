На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве мужчина уничтожил все бархатцы из цветников

Национальный музей Революции Достоинства обратился к руководству Нацполиции и МВД.

В центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни ночью неизвестный уничтожил высаженные в цветниках бархатцы.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Очередной акт вандализма на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве . Около 2-х ночи неизвестный демонстративно уничтожил высаженные в цветниках бархатцы. Патрульная полиция остановила злоумышленника", - написала волонтер Юлия Цепун.

Национальный музей Революции Достоинства обратился к руководству Нацполиции и Министерству внутренних дел по поводу немедленного расследования и наказания злоумышленников.

Фото: facebook.com/JuliaTsepun

Фото: facebook.com/JuliaTsepun

Столичные полицейские идентифицировали мужчину, который повредил клумбы, сообщается на сайте Нацполиции в Киеве .

Для выяснения обстоятельств инцидента его доставили в участок. Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об определении правовой квалификации.