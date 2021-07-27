На Харьковщине разоблачили схему продажи младенцев за границу под видом программы суррогатного материнства

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила межрегиональную группу злоумышленников во главе со столичными репродуктологами, которые наладили схему "поставки" иностранцам младенцев под видом программы суррогатного материнства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По данным спецслужбы, ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тыс. долларов.

По материалам СБУ , в состав организованной группы входили жители Киевской и Харьковской областей, в том числе руководители одного из столичных центров репродуктивной медицины. Они помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины. Впоследствии медики официально подтверждали "бесплодие" жены, что является основанием для официального применения вспомогательных репродуктивных технологий.

"Дальше - поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец формально получал право на вывоз ребенка за границу", - сообщили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Также, отметили в спецслужбе, после проведенных экспертиз были выявлены факты небрежного отношения медработников центра к своим обязанностям, повлекшего смерть младенцев.

В настоящее время проведены обыски в центре репродуктивной медицины и по месту фактического проживания подозреваемых. Изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности, а также - документы.

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура обвинила киевскую клинику репродуктивной медицины в торговле новорожденными.

В прошлом году уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила запретить украинкам быть суррогатными матерями для иностранных граждан. В 2018 году в Верховную Раду вносили такой законопроект, но его так и не рассмотрели.