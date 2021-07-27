Задержали третьего участника банды, которая везла из Ирана 368 кг героина

Ним оказался также гражданин Турции, 1948 года рождения.

Задержали третьего участника банды, которая везла из Ирана 368 кг героина
Фото: mvs.gov.ua

Правоохранители задержали третьего участника преступной наркогруппы, организовавшей международный канал контрабанды героина из Ирана на более чем 1 миллиард гривень. Ним оказался также гражданин Турции, 1948 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Третьему участнику наркогруппировки будет избрана мера пресечения. Двух его сообщников, задержанных 22 июля, суд отправил под стражу без права внесения залога. Продолжаются следственные действия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что в Украину и Европу не попало 1,5 млн доз героина.

"Это - тысячи спасенных жизней от передозировок, от пагубной привычки, от смерти. Я хочу поблагодарить лично сотрудников Департамента борьбы с наркопреступностью, которые больше года занимались документированием этого преступления. Отдельная благодарность следователям, экспертам, представителям Государственной таможенной службы, Офиса Генерального прокурора и конечно же нашим коллегам - стражам порядка из Грузии и Армении", - сказал глава МВД.

Фото: mvs.gov.ua

В Нацполиции рассказали, что груз наркотиков был замаскирован в пустотелом кирпиче. Сначала брикеты с героином попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украину, где наркотики расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны.

Фото: mvs.gov.ua

В МВД сообщили, что, согласно украинскому законодательству, сначала вся партия наркотиков будет направлена на экспертное исследование, где установят процентную долю чистого вещества, затем привлекут в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного производства, а дальше - по решению суда она будет уничтожена.

Напомним, в начале года во Львове изъяли тонну героина на 2,3 млрд гривень, а в июне Украина помогла Молдове задержать наибольшую в ее истории партию героина на 235 кг.

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