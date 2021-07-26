В Киеве во время испытаний вновь прорвало теплосеть под мостом Патона

Повреждение уже обнаружили и локализовали.

В Киеве во время испытаний вновь прорвало теплосеть под мостом Патона
Фото: kyivavtodor.kyivcity.gov.ua

Сегодня, 26 июля, в 12:26, под мостом Патона во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период, прорвало теплосеть.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что повреждения уже обнаружили и локализовали. Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов.

Магистральный трубопровод под мостом Патона построен в 1962 году. Он обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

В КГГА напомнили, что испытания сетей на гидравлическую прочность предусмотренные правилами по подготовке тепловых хозяйств к отопительному периоду от 10.12.2008 №620/378. С их помощью выявляют "слабые" места трубопроводов и проводят ремонтные работы в межотопительный сезон.

"В прошлом году, благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам, теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений самую холодную зиму за последние несколько лет", - отметили в КГГА.

Напомним, 11 июля, около 18:30, во время гидравлических испытаний прорвало трубу на мосту Патона. Это был второй подобный случай на мосту с начала месяца. Предыдущая авария произошла 2 июля.

Еще одна похожая авария произошла на мосту Патона в марте 2020-го. Тогда прорвало теплотрассу. В сентябре 2018-го из-за прорыва трубопровода мост временно превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало в апреле того же года.

Мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполненные с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

Мост является аварийным и работает в ограниченном режиме.

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