В Чернигове массажистка случайно свернула клиентке шею

Национальная полиция сообщила о подозрении жительнице Чернигова, которая работает массажисткой. Ей вменяют убийство клиентки по неосторожности.

Об этом говорится на сайте Черниговской областной прокуратуры.

"Подозреваемая по месту своего проживания, во время проведения массажа тела, ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала последней телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", - сообщила прокуратура.

Пострадавшая клиентка умерла в неврологическом отделении одной из больниц города.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса.