?Четырех полицейских будут судить за похищение человека и автомобиля

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы в составе пяти человек, из которых четверо - работники Соломенского управления Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Четверо подозреваемых обвиняются в "незаконном лишении свободы человека, которое сопровождалось причинением физических страданий", а один из них - в "незаконном завладении транспортным средством, совершенном по предварительному сговору группой лиц с гражданским лицом, причинившем крупный материальный ущерб" (ч. 2 ст. 146 и ч. 3 ст. 289 УК).

Согласно материалам следствия, четверо правоохранителей организовали план - незаконно лишить свободы 50-летнего жителя Львова ради денег. Получив информацию о том, что потерпевший периодически выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре автомобиля марки "Toyota Land Cruiser Prado 150" стоимостью более 1 млн гривен.

В одном из райцентров на территории Киевской области сотрудники полиции надели на мужчину наручники и стали требовать с него $10 тыс. за непривлечение к ответственности за якобы попытку продать похищенное авто.

Получив от потерпевшего 2 тыс. евро, правоохранители его отпустили.

Впоследствии один из правоохранителей привлек знакомого, который с помощью эвакуатора перевез машину в оговоренное место для продажи без согласия владельца. Однако он был разоблачен при попытке транспортировки автомобиля.

По результатам проведенных следственных действий удалось разоблачить всех участников преступной схемы.

Напомним, в Главном управлении Национальной полиции Киева сформировали новое подразделение, деятельность которого будет сосредоточена на содействии эффективной профессиональной деятельности работников, соблюдении ими служебной дисциплины и оптимизации управленческих процессов в подразделениях.

Возглавила Инспекцию по надзору за работой полицейских в столице капитан Ольга Юськевич.