На Херсонщине обнаружили рекордный посев конопли на более 300 млн гривен

Гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов было засеяно гектар на территории разрушенной птицефабрики.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Оперативники уголовного розыска полиции Херсонщины на территории Чаплынской территориальной общины обнаружили посевы конопли, которыми был засажен земельный участок площадью один гектар. Всего правоохранители изъяли из наркоплантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.

Сейчас в изоляторе временного содержания находятся четыре участника группы, причастной к выращиванию наркорастений, информирует пресс-служба областной полиции.

Как сообщили в полиции, наркоплантации находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядков с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков.

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

Фото: facebook.com/khersonpolice.official

“С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком", - отмечается в сообщении.

Полицейские задержали четырех граждан в возрасте от 26 до 57 лет, которые обоснованно подозреваются в причастности к незаконному выращиванию наркосодержащих растений, которые оцениваются в сумму более 300 млн гривен. Сейчас подозреваемые в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины находятся в изоляторе временного содержания.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины, устанавливаются владелец земельного участка, организатор преступной группы и пути реализации наркосырья. Также решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.