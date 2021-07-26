Лесные пожары охватили Италию, Францию и Испанию

Часть местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Масштабные лесные пожары бушуют на итальянском острове Сардиния, на юге Франции и в Италии. Часть местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает DW.

На западе Сардинии огонь охватил несколько тысяч гектаров угодий, также повреждены дома. Итальянская аграрная ассоциация сообщает о "катастрофе" и значительном ущербе для сельского хозяйства.

Фото: twitter.com

К тушению пожаров в Италии привлекли авиацию. Пожарная опасность остается высокой и, по данным местных СМИ, огонь вспыхивает также в других частях страны.

#Sardinia burns pic.twitter.com/2fJQDSCmzv

— Roberto Saba ?? (@sabarobe) July 25, 2021

Между тем власти Италии обратилась к другим странам ЕС с просьбой оказать помощь в тушении пожаров.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

На юге Франции между Нарбонной и Каркасоном в тушении лесных пожаров задействованы около тысячи пожарных бригад. По данным министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена, на юге страны для тушения пожаров используются также самолеты. Огонь охватил около восьми квадратных километров.

Между тем на северо-востоке Испании, в 100 километрах к западу от Барселоны, лесной пожар вышел из-под контроля. Пламя повредило 1 100 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий, заявило управление лесного хозяйства Каталонии. Есть риск того, что ветер будет еще больше распространять огонь. Бороться с пожарами помогает также испанская армия. Около 80 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли БолдуинДжастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин
Настя Каменских уехала от ПотапаНастя Каменских уехала от Потапа
В Киеве женщина с игрушечным пистолетом ограбила отделение "Укрсиббанка" (обновлено)В Киеве женщина с игрушечным пистолетом ограбила отделение "Укрсиббанка" (обновлено)
KAZKA: Александра Зарицкая осуществила свою мечту и купила домKAZKA: Александра Зарицкая осуществила свою мечту и купила дом
Блок рекламы


Похожие новости
На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадалиНа курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
Спасатели на 9-й день погасили пожары в Луганской областиСпасатели на 9-й день погасили пожары в Луганской области
Лесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людейЛесные пожары в Луганской области: нашли останки четырех пропавших без вести людей
Пожары в Калифорнии охватили 809 тысяч гектаровПожары в Калифорнии охватили 809 тысяч гектаров
Спасатели ликвидировали лесные пожары в Луганской областиСпасатели ликвидировали лесные пожары в Луганской области
В Чернобыльской зоне пожары продолжаются на территории шести лесничествВ Чернобыльской зоне пожары продолжаются на территории шести лесничеств
Более 1,5 тыс. человек продолжают тушить лесные пожары в Житомирской и Киевской областяхБолее 1,5 тыс. человек продолжают тушить лесные пожары в Житомирской и Киевской областях
Лесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируютЛесные пожары в Житомирской области перекинулись на села, людей эвакуируют
На Киевщине начались торфяные пожары (видео)На Киевщине начались торфяные пожары (видео)
Музыканта Харчишина проверили на коронавирус после поездки в ИталиюМузыканта Харчишина проверили на коронавирус после поездки в Италию
Последние новости
Подгружаем последние новости