Лесные пожары охватили Италию, Францию и Испанию

Между тем власти Италии обратилась к другим странам ЕС с просьбой оказать помощь в тушении пожаров.
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
На юге Франции между Нарбонной и Каркасоном в тушении лесных пожаров задействованы около тысячи пожарных бригад. По данным министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена, на юге страны для тушения пожаров используются также самолеты. Огонь охватил около восьми квадратных километров.
Между тем на северо-востоке Испании, в 100 километрах к западу от Барселоны, лесной пожар вышел из-под контроля. Пламя повредило 1 100 гектаров лесов и сельскохозяйственных угодий, заявило управление лесного хозяйства Каталонии. Есть риск того, что ветер будет еще больше распространять огонь. Бороться с пожарами помогает также испанская армия. Около 80 человек были вынуждены покинуть свои дома.