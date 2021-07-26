Лесные пожары охватили Италию, Францию и Испанию

Масштабные лесные пожары бушуют на итальянском острове Сардиния, на юге Франции и в Италии. Часть местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает DW.

На западе Сардинии огонь охватил несколько тысяч гектаров угодий, также повреждены дома. Итальянская аграрная ассоциация сообщает о "катастрофе" и значительном ущербе для сельского хозяйства.

Фото: twitter.com

К тушению пожаров в Италии привлекли авиацию. Пожарная опасность остается высокой и, по данным местных СМИ , огонь вспыхивает также в других частях страны.

Между тем власти Италии обратилась к другим странам ЕС с просьбой оказать помощь в тушении пожаров.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

На юге Франции между Нарбонной и Каркасоном в тушении лесных пожаров задействованы около тысячи пожарных бригад. По данным министра внутренних дел Франции Жерара Дарманена, на юге страны для тушения пожаров используются также самолеты. Огонь охватил около восьми квадратных километров.