На Львовщине подтвердили случаи ковида штамма "Дельта"

Заболели три человека.

На Львовщине подтвердили случаи ковида штамма "Дельта"
Фото: loda.gov.ua

Во Львовской области подтвердили три случая заболевания коронавирусом штамма “Дельта”.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Львовской ОГА.

Двое больных в пределах инкубационного периода находились в Великобритании и еще один - в РоSSии.

Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой.

Как сообщил директор департамента Орест Чемерис, ранее на исследование в Центр общественного здоровья г. Киева направили 6 тестов ПЦР со Львовщины с подозрением на наличие "Дельты". Следовательно, в трех из них подтвердили наличие штамма.

Исполняющая обязанности генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко отметила, что дважды вакцинированные люди на 80% защищены от тяжелого течения ковида, вызванного "Дельтой".

Напомним, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в Украине в июне. Его обнаружили у женщины и ребенка, которые вернулись из РоSSии.

Этот штамм агрессивнее бета ("южно-африканский") или альфа ("британский") и выражается сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. Он в 1,6 раза заразнее, чем штамм альфа ("британский"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Исследования показали, что две дозы вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма коронавируса "Дельта" так же, как и против предыдущего доминантного штамма "альфа".

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