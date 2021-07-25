В Украине зафиксировано 286 новых случаев ковида

Летальных случаев - 12.

В Украине зафиксировано 286 новых случаев ковида
Фото: rivnenews.com.ua

За субботу, 24 июля, в Украине зафиксировано 286 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.

Летальных случаев - 12.

Также за минувшие сутки госпитализированы 422 человека и выздоровели 159 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР 26 197 человек, методом ИФА - 2 823 и экспресс-тестами - 10 386 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 248 450 человек, выписаны - 2 184 195, летальных случаев - 52 847 и проведено 11 271 382 ПЦР-тестирования.

Напомним, за пятницу, 23 июля, в Украине зафиксировано 745 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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