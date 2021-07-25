Бельгию снова накрыли наводнения: течения залили улицы, стихия смывала авто и разрушила кладбище

Фото: ЕРА/UPG

В Бельгию возвратились ливни, в то время как страна борется с последствиями сильных дождей и гроз.

Об этом пишет dw.com.

От новых наводнений больше всего пострадали районы в южном франкоязычном регионе Валлония. Худшая ситуация в провинциях Намюр и Валлония Брабант.

Значительные разрушения получил город Динан - вода буквально смывала автомобили, которые, в частности, заблокировали железнодорожный переезд, а сильные течения залили улицы. Стихия также разрушила памятники на местном кладбище.

Фото: ЕРА/UPG

"Я живу здесь всю свою жизнь и никогда раньше не видел такого", - говорит заместитель мэра города Роберт Клоссет. Погибших в городе пока нет.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water #wateroverlast #inondations



? Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in Belgi? (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

В Намюре из-за ливней произошел селевой оползень. Северная провинция Антверпен также пострадала от штормов.

? Images des importantes inondations urbaines survenues ? Dinant (Belgique) ce samedi soir. L'orage a d?vers? 50 ? 70 mm de pluie en 1 heure ! (vid?o @nolwynnn ) pic.twitter.com/3QqPDGAvFj — M?t?o Express (@MeteoExpress) July 24, 2021

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, предыдущая волна наводнения привела к гибели по меньшей мере 36 бельгийцев. В минувший вторник, 20 июля, страна объявила национальный траур, чтобы помнить.

Серьезные последствия ощутила южная бельгийская провинция Льеж, но дальнейших подтоплений там не ожидается.

Сильные дожди прошли и в Германии, особенно в западных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. По состоянию на пятницу, 23 июля, в результате стихийного бедствия там погибло 180 человек, почти 150 человек пропали без вести.