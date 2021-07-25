Бельгию снова накрыли наводнения: течения залили улицы, стихия смывала авто и разрушила кладбище
Новых погибших пока нет.
Фото: ЕРА/UPG
В Бельгию возвратились ливни, в то время как страна борется с последствиями сильных дождей и гроз.
Об этом пишет dw.com.
От новых наводнений больше всего пострадали районы в южном франкоязычном регионе Валлония. Худшая ситуация в провинциях Намюр и Валлония Брабант.
Значительные разрушения получил город Динан - вода буквально смывала автомобили, которые, в частности, заблокировали железнодорожный переезд, а сильные течения залили улицы. Стихия также разрушила памятники на местном кладбище.
Фото: ЕРА/UPG
"Я живу здесь всю свою жизнь и никогда раньше не видел такого", - говорит заместитель мэра города Роберт Клоссет. Погибших в городе пока нет.
Напомним, предыдущая волна наводнения привела к гибели по меньшей мере 36 бельгийцев. В минувший вторник, 20 июля, страна объявила национальный траур, чтобы помнить.
Серьезные последствия ощутила южная бельгийская провинция Льеж, но дальнейших подтоплений там не ожидается.
Сильные дожди прошли и в Германии, особенно в западных землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. По состоянию на пятницу, 23 июля, в результате стихийного бедствия там погибло 180 человек, почти 150 человек пропали без вести.