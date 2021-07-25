В Кривом Роге арестовали мужчину, который приковал к батарее 7-летнего мальчика

Ребенок сам сообщил в полицию о преступлении.

В Кривом Роге арестовали мужчину, который приковал к батарее 7-летнего мальчика

В Кривом Роге взяли под стражу на 60 дней мужчину, который удерживал на цепи 7-летнего мальчика.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отметим, 23 июля парень сам позвонил на линию 102 и рассказал, что муж матери бьет его и приковал к батарее цепью. По указанному адресу сразу выехали полицейские. Правоохранители освободили ребенка и отвезли в больницу.

Они установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери.

В этот же день мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Меру пресечения злоумышленнику избрал Дзержинский районный суд.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине вручено уведомление о подозрении по этим статьям.

Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола.

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