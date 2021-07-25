На Кировоградщине в местном пруду утонули две девочки
Дети находились возле водоема и в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых.
На Кировоградщине в местном пруду утонули 8-летняя и 7-летняя девочки. Об этом сообщили спасатели.
Чрезвычайное происшествие произошло 24 июля в с. Коротяк.
По предварительной информации, дети находились у водоема и в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых.
В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, в 22:00 водолазы ГСЧС нашли и подняли тело второй девочки.
Спасатели призывают отдыхающих:
- следите за досугом детей и объясняйте об опасности водной стихии;
- всегда назначайте ответственного взрослого, который будет присматривать за детьми у воды;
- не теряйте бдительности, отвлекаясь на любую другую деятельность (чтение, игры, разговоры по телефону и т. п.);
- не употребляйте алкогольные напитки во время отдыха с детьми у бассейнов и водоемов;
- если малолетний ребенок хочет поплавать, его всегда должен сопровождать взрослый;
- научитесь оказывать домедицинскую помощь;
- надевайте на малышей спасательные жилеты, в частности, во время прогулок на лодках, игр в воде и тому подобное;
- не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав дыхание;
- купаться можно только в специально отведенных местах;
- детям, которые не умеют плавать, запрещено заходить глубже, чем по пояс, в воду;
- не используйте для плавания не предназначенные для этого средства и будьте очень осторожны с надувными матрасами.
Напомним, с начала года на водных объектах Украины погибли 866 человек, из которых 94 - дети.