На Кировоградщине в местном пруду утонули две девочки

Дети находились возле водоема и в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых.

На Кировоградщине в местном пруду утонули 8-летняя и 7-летняя девочки. Об этом сообщили спасатели.

Чрезвычайное происшествие произошло 24 июля в с. Коротяк.

По предварительной информации, дети находились у водоема и в какой-то момент исчезли из поля зрения взрослых.

В 16:00 местные жители подняли тело первого ребенка, в 22:00 водолазы ГСЧС нашли и подняли тело второй девочки.

Спасатели призывают отдыхающих:

- следите за досугом детей и объясняйте об опасности водной стихии;

- всегда назначайте ответственного взрослого, который будет присматривать за детьми у воды;

- не теряйте бдительности, отвлекаясь на любую другую деятельность (чтение, игры, разговоры по телефону и т. п.);

- не употребляйте алкогольные напитки во время отдыха с детьми у бассейнов и водоемов;

- если малолетний ребенок хочет поплавать, его всегда должен сопровождать взрослый;

- научитесь оказывать домедицинскую помощь;

- надевайте на малышей спасательные жилеты, в частности, во время прогулок на лодках, игр в воде и тому подобное;

- не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав дыхание;

- купаться можно только в специально отведенных местах;

- детям, которые не умеют плавать, запрещено заходить глубже, чем по пояс, в воду;

- не используйте для плавания не предназначенные для этого средства и будьте очень осторожны с надувными матрасами.

Напомним, с начала года на водных объектах Украины погибли 866 человек, из которых 94 - дети.