Настя Каменских уехала от Потапа

Одна из самых красивых звездных пар украинского шоу-бизнеса Потап и Настя Каменских попрощались и обнялись перед расставанием. Певица уехала от любимого супруга, с которым состоит в официальном браке уже более двух лет.

Алексей Потапенко поделился в своем Инстаграм сообщением, в котором рассказал, что Настя Каменских уехала. Звездное семейство теперь разделено расстоянием. Попрощаться паре пришлось из-за того, что певица отправилась на гастроли, а любимый муж остался дома и будет следить за хозяйством.

Потап и Настя Каменских трогательно попрощались перед отъездом артистки, нежно обняли и поцеловали друг друга. Любящих не смущали даже любопытные взгляды окружающих.

"Муж меня мой провожает на гастроли. Лешенька мой меня дождался после съемок! Мой сладенький, мой гений устал: столько песен сегодня написал... Мой Леша - самый лучший, самый красивый, самый талантливый..." – все это Настя Каменских сказала на камеру.

Поклонники звездного семейства в восторге от нежных и трепетных отношений, которые сложились между Настей Каменских и Потапом. Далеко не каждой паре удается бережно сохранять и нести свою любовь сквозь годы, не теряя интереса друг к другу.

Напомним, ранее Настя Каменских показала себя со всех сторон в крошечном купальнике. Что скажет на это Потап?