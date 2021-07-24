Активисты демонтировали забор, ограничивающий доступ к озеру Вырлица

За акцией наблюдали около 50 правоохранителей.

Почти сотня активистов и местных жителей провели субботник и демонтировали ограждение, ограничивающее доступ населению к озеру Вырлица.

Об этом сообщил LB.ua.

Субботник организовали "Общество Будущего" и "Рыцари города".

За акцией наблюдали около 50 правоохранителей, но в процесс они не вмешивались.

Напомним, 21 июля около сотни активистов и местных жителей протестовали против планов застройщика засыпать столичное озеро Вырлица ради строительства ТРЦ.

После дождя 20 июля именно в этом месте было очень сильное подтопление проспекта Бажана - вода заливала переход метро. Это связывают с действиями застройщика - именно этот участок озера уже в значительной степени засыпан.

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