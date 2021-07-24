В Украине от ковида полностью иммунизированы 1,7 млн человек
Всего сделано 4 691 872 прививки.
За пятницу, 23 июля, в Украине от коронавируса были привиты 152 675 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы - 62 603 человека.
В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививок и 267 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании были привиты 3 010 140 человек, из них первую дозу получили 3 010 138 человек, полностью иммунизированы - 1 681 734 человека.
Всего было сделано 4 691 872 прививки.
Напомним, 20 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки деаются во всех пунктах вакцинации на первичке (в поликлиниках и амбулаториях), в массовых центрах вакцинации и мобильными бригадами в коллективах, которые подали заявку на вакцинацию 50+ человек.
Записаться на вакцинацию можно с помощью сервиса helsi.me.