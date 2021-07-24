В Украине от ковида полностью иммунизированы 1,7 млн человек

Всего сделано 4 691 872 прививки.

За пятницу, 23 июля, в Украине от коронавируса были привиты 152 675 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы - 62 603 человека.

В течение суток работали 802 мобильные бригады, 2 692 пункта прививок и 267 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании были привиты 3 010 140 человек, из них первую дозу получили 3 010 138 человек, полностью иммунизированы - 1 681 734 человека.

Всего было сделано 4 691 872 прививки.

Напомним, 20 июля в Украине начался пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки деаются во всех пунктах вакцинации на первичке (в поликлиниках и амбулаториях), в массовых центрах вакцинации и мобильными бригадами в коллективах, которые подали заявку на вакцинацию 50+ человек.

Записаться на вакцинацию можно с помощью сервиса helsi.me.  

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метроКиев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбуВ Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу
КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли БолдуинДжастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине зафиксированы 745 новых случаев ковидаВ Украине зафиксированы 745 новых случаев ковида
В Украине объявлен высший уровень пожарной опасностиВ Украине объявлен высший уровень пожарной опасности
За сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковида
В Бердянске два человека погибли в результате обрыва электропроводовВ Бердянске два человека погибли в результате обрыва электропроводов
Киев ожидает новую волну ковида в августеКиев ожидает новую волну ковида в августе
Вследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированыВследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированы
В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида
Смертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человекСмертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человек
В Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человекВ Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человек
В Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человекВ Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости