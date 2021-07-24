В Украине зафиксированы 745 новых случаев ковида

Летальных случаев - 24.

В Украине зафиксированы 745 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За пятницу, 23 июля, в Украине зафиксированы 745 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Летальных случаев - 24.

Госпитализированы 395 человек и выздоровели 394 человека.

Статистика в регионах:

За сутки были протестированы методом ПЦР 39 142 человека, методом ИФА - 7 326 и экспресс-тестами - 13 235.

За все время пандемии в Украине заболели 2 248 164 человека, выздоровели - 2 184 036, летальных случаев - 52 835 и было проведено 11 258 394 ПЦР-тестирования.

Напомним, главный санитарный врач Игорь Кузин предупредил, что из-за нового дельта-варианта коронавируса в Украине снова придется вводить локдауны.

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