С начала года утонули 859 украинцев

Из них почти 40 детей.

С начала года утонули 859 украинцев
Фото: ДСНС

В Украине с начала 2021 года в водоемах страны утонули 859 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"310 - только с начала июля. Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей", - добавили спасатели.

Они отметили, что несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют: купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Так, 23 июля на пруду в с. Лозоватая Винницкого района утонул во время купания мужчина 1962 года рождения. Похожий случай произошел и в Киевской области, где на р. Стугна в г. Обухов утонул мужчина 1988 года рождения.

В Запорожской области за сутки спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах.

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