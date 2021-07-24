С начала года утонули 859 украинцев

Из них почти 40 детей.

В Украине с начала 2021 года в водоемах страны утонули 859 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"310 - только с начала июля. Среди утонувших в этом месяце почти 40 детей", - добавили спасатели.

Они отметили, что несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде.

Среди самых распространенных причин несчастных случаев на воде спасатели называют: купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

Так, 23 июля на пруду в с. Лозоватая Винницкого района утонул во время купания мужчина 1962 года рождения. Похожий случай произошел и в Киевской области, где на р. Стугна в г. Обухов утонул мужчина 1988 года рождения.

В Запорожской области за сутки спасатели трижды привлекались для оказания помощи отдыхающим на Азовском море, которых отнесло от берега на плавсредствах. Речь идет о катамаранах и надувных матрасах.