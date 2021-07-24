Элина Свитолина показала фото со свадебной вечеринки

Элина Свитолина продолжает делиться фотографиями со своей свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Церемония состоялась в швейцарском городе Ньоне на фоне Женевского острова, а после прошла шумная вечеринка в одном из местных ресторанов с живой музыкой и жаркими танцами.

Элина Свитолина показала свое второе свадебное платье с эффектным разрезом

Замуж украинская спортсменка выходила в элегантном белоснежном комбинезоне от дизайнера Вирджил Абло, с интересной накидкой и фатиновой полуюбкой. Выглядела Элина Свитолина превосходно, но на одном наряде решила не останавливаться.

В личном аккаунте в Инстаграм, пока сама она находится на Олимпийских играх в Токио, звезда показала фотографии с празднования свадьбы. В подписи к публикации теннисистка процитировала слова песни Fergie: "Маленькая тусовка ещё никому не вредила".

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Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Напомним, в сети показали комнату Элины Свитолиной в олимпийском городке в Токио.


Анастасия Березовская, Тудей

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