Возле Ровно появились лужи с розовой водой

На месте происшествия работают специалисты ДСНС и экологи.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

В поле недалеко от Ровно появилась вода из розовой окраской. Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка. Участок расположен в поле на пути от Колоденки к Мятина Ровенского района.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ДСНС в Ровенской области.

Главное управление ДСНС в Ровенской области проинформировало экологическую службу, гидрометеорологическую службу и направило на место происшествия радиохимическую лабораторию областного управления ДСНС.

"По словам главы местной ОТГ было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают специалисты ДСНС и экологи. Проводится забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.

В ДСНС обещают сообщить о результатах.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Напомним, днем 20 июля на заводе "РивнеАзот" произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты. В результате аварии произошел выброс нитрозных газов. Специалистов экологической инспекции на предприятие не пустили.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, причиной аварии стала изношенность оборудования.

В Укргидрометцентре предупредили о возможных кислотных дождях после аварии на "Ривнеазоте".

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