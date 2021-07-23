За сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковида

Госпитализированы за сутки 446 человек, 21 пациент умер.

За сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковида
Фото: terminovo.te.ua

За минувшие сутки, 22 июля, в Украине зафиксированы 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 57 детей и 15 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 446 человек. 21 пациент умер. Выздоровели 639 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 18 411 человек, методом ИФА - 7 630 человек, экспресс-тестами - 14 016 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 247 419 человек, выздоровели - 2 183 642. От осложнений заболевания умерли 52 811 человек. Всего было проведено 11 239 813 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Напомним, по оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метроКиев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли БолдуинДжастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин
Элина Свитолина показала первые свадебные фото с французским теннисистомЭлина Свитолина показала первые свадебные фото с французским теннисистом
Блок рекламы


Похожие новости
Киев ожидает новую волну ковида в августеКиев ожидает новую волну ковида в августе
Вследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированыВследствие непогоды в Украине погибли два человека, еще семеро травмированы
В Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 655 новых случаев ковида
Смертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человекСмертность на водоемах в Украине бьет рекорды: с начала июля утонули 265 человек
В Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человекВ Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человек
В Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человекВ Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человек
За сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровелиЗа сутки в Украине зафиксировали 182 новых случая ковида, 187 пациентов выздоровели
В Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковидаВ Украине в целом проведено 4 061 475 прививок от ковида
В Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксировано 299 новых случаев коронавируса
С начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививокС начала вакцинации в Украине уже сделано более 4 млн прививок
Последние новости
Подгружаем последние новости