За сутки в Украине зафиксировали 763 новых случая ковида

Госпитализированы за сутки 446 человек, 21 пациент умер.

За минувшие сутки, 22 июля, в Украине зафиксированы 763 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 57 детей и 15 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 446 человек. 21 пациент умер. Выздоровели 639 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 18 411 человек, методом ИФА - 7 630 человек, экспресс-тестами - 14 016 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 247 419 человек, выздоровели - 2 183 642. От осложнений заболевания умерли 52 811 человек. Всего было проведено 11 239 813 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Напомним, по оценкам Национальной академии наук, сейчас Украина находится на нижнем плато заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.