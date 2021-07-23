В Бердянске два человека погибли в результате обрыва электропроводов

После непогоды в южных областях подтоплено 134 дома, 25 приусадебных участков и 10 участков дороги, а также разрушена плотина.

В Бердянске два человека погибли в результате обрыва электропроводов
Фото: ДСНС

В результате обрыва проводов и их попадания на подтопленный участок в Бердянске погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"22 июля в Бердянске в результате интенсивных осадков погибли 2 человека (обрыв электропроводов на подтопленном участке) и произошло подтопление 70 домохозяйств. Подразделениями ГСЧС оказана помощь 32 лицам, из них 10 детей (были выведены с подтопленных участков). Откачано около 740 куб. м воды . Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

После непогоды в южных областях подтоплены 134 домохозяйства, 25 приусадебных участков и 10 участков дороги, разрушена плотина.

Кроме того, в Одессе в результате интенсивных осадков произошло подтопление 48 дворов и 10 участков автодорог. Жертв и пострадавших нет.

В поселке Нерубайское Одесского района в результате интенсивных осадков разрушилась земляная плотина местного пруда, в результате чего произошло подтопление 10 домов.

В поселке Двийне Генического района Херсонской области подтоплены шесть жилых домов и 25 приусадебных участков.

Напомним, в Одессе в результате мощного ливня затопило магазины и сорвало асфальт, а за ночь выпало 80% месячной нормы осадков.

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