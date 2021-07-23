В Житомире смерть избитого заключенного списали на сердечную недостаточность

ГБР будет расследовать действия медиков и тюремщиков.

В Житомире смерть избитого заключенного списали на сердечную недостаточность
Фото: ombudsman.gov.ua

В воскресенье, 18 июля, в следственном изоляторе исправительной колонии Житомира умер заключенный.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, фельдшер уголовно-исполнительной службы констатировал смерть, диагностировав "острую сердечную недостаточность".

Однако на следующий день судебно-медицинский эксперт обнаружил, что причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

После этого прокуратура открыла уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Кроме того, открыто дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками Центра здравоохранения ДКВС (ч. 1 ст. 140 УК Украины) и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Житомирского учреждения исполнения наказаний своих служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Производство будет расследовать Государственное бюро расследований.

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