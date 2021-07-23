На Волыни мужчина, отсидевший за убийство отца, забил до смерти мать

Отныне он снова оказался за решеткой.

?На Волыни мужчина, отсидевший за убийство отца, забил до смерти мать
Фото: vl.npu.gov.ua

В Маневичах Волынской области задержали мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения своей матери, от чего женщина умерла.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила женщину, у которой были многочисленные ушибы и синяки. 63-летняя местная жительница лежала на собственном дворе без признаков жизни.

Вблизи места трагедии полицейские задержали ее сына, 36-летнего местного жителя. Как установили, 21 июля он вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его отца в 2017 году.

Фото: vl.npu.gov.ua

Предварительно известно, что сегодня утром между мужчиной и матерью возник конфликт, после чего сын нанес ей множественные удары палкой по голове и телу, затем вытащил ее на улицу, а сам скрылся.

Отныне он снова оказался за решеткой.

Напомним, в Гостомеле мужчина пытался убить сожительницу, с которой прожил 17 лет, "чтобы снова встретиться на том свете".

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