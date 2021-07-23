В спортивном лагере на Прикарпатье отравились 16 детей и один взрослый

Причины и обстоятельства массового отравления выясняет полиция.

В спортивном лагере на Прикарпатье отравились 16 детей и один взрослый
Архівне фото
Фото: zik.ua

В Ивано-Франковской области 16 детей в возрасте от 7 до 13 лет и один взрослый, приехавшие на спортивные сборы и отдыхавшие в отеле "Тайны Карпат" в поселке Яблуница, попали в больницу с отравлением.

Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"На 6:00 в Яремчанскую центральную городскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 человек, из них 8 детей, также в Надворнянскую детскую больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы еще 8 детей", - говорится в сообщении.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 17 человек, из них - 16 детей. Сейчас состояние их - средней тяжести. Обстоятельства отравления уточняются. На объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.

По информации полиции, в указанный комплекс на отдых 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет, а также взрослые - 22 родителя и 11 тренеров (жители Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей).

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК и устанавливают причины и обстоятельства массового отравления.

Напомним, на Львовщине из-за массовых отравлений ресторанам запретили готовить салаты с майонезом и заварные пирожные.

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