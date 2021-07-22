В Александровской больнице Киева обнаружили шесть случаев COVID-19 штамма дельта

В Александровской больнице г. Киева первичным тестированием выявлено шесть случаев COVID-19 штамма дельта. Исследования проведены благодаря специально закупленными больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам.

Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения города Киева .

Директор департамента Валентина Гинзбург рассказала, что люди, у которых выявлено дельту, разного возраста - от 21 до 73 лет.

По ее словам, сейчас о штамме дельта украинские врачи знают больше не из практики, а из опыта иностранных коллег. Так, дельта отличается высоким уровнем контагиозности (заразительностью), более коротким инкубационным периодом и более агрессивным протеканием.

Валентина Гинзбург отметила, что каждая зарегистрированная в Украине вакцина с большой вероятностью защитит от смерти.

"Вакцинируйтесь! Сделайте это ради себя и близких, которые будут страдать от того, что вы страдаете от болезни, или вообще не сможете с ней справиться, несмотря на все усилия врачей!" - призвала она.

Напомним, что в РоSSии первые случаи штамма дельта зафиксировали в середине мая, а в середине июня он уже стал доминирующим и привел к сильной вспышке COVID-19.

В Украине первые случаи зафиксировали в третьей декаде июня.