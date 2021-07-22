Юбилейный фестиваль короткого метра KISFF объявил программу

Десятый фестиваль короткого метра KISFF состоится с 4 по 8 августа в кинотеатре «Киевская Русь» и на других локациях.

10-й Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов KISFF собрал 29 тематических кинопрограмм, объединяющих 179 короткометражных фильмов со всего мира. В фокусе картин KISFF 2021 - джентрификация, феминизм, открытость, границы, поиск идентичности, юмор и чувства. Несколько кинопрограмм будут доступны онлайн. Параллельные показы пройдут в Одессе и Черновцах.

К десятилетию фестиваля, в рамках ретроспективы «Украинский короткий метр: становление» все желающие смогут посмотреть под звездами короткометражные фильмы Наримана Алиева, Екатерины Горностай, Павла Острикова, Марины Степанской и Анатолия Лавренишина. Зрителям предлагается проследить, как изменился короткий метр за десятилетие в программах «KISFF 10 лет: лучшие мировые фильмы» и «KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы». Кинопоказы состоятся в парке им. Тараса Шевченко. На украинский короткий метр вход свободный.

В фокусе KISFF персональные ретроспективы первой режиссера в истории кино, француженки Алис Ги-Блаше и современного французского режиссера Уильяма Лабури, немало короткометражных фильмов которого были представлены в разные годы на KISFF.

Программа «Азиатика» продолжает путешествие по миру. Лучшие короткие метры азиатских стран покажут в секциях программы «Корейская инди-анимация», «Любовное настроение» и «Сквозь Вьетнам». Зрителей ждут творения независимых аниматоров из Южной Кореи, кино о любви и работы вьетнамских режиссеров.

Предлагают новый взгляд на знакомые каждому проблемы программы «К жилищному вопросу», «Over The Border», «Домой и обратно». По словам организаторов, в фильмах этих программ авторы ищут родные места, исследуют вызовы трудовой миграции, определяют возможности борьбы за город и право на него.

Особое внимание фестиваль уделяет программам «Квир-анимация», «Out & Proud» и «FEM * RIOT», которые фокусируются на принятии инаковости и гендерных вопросах.