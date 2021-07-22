В кинотеатрах Украины покажут подборку лучших украинских фильмов

К 30-й годовщине Независимости на больших экранах покажут украинские фестивальные хиты и фильмы-события, которые создали после 1991 года.

Подборку «Новое украинское кино» будут показывать в кинотеатрах Украины с 19 августа. В программу вошли семь лент, которые признали за рубежом и на родине. Организатором проекта стала кинокомпания «Артхаус Трафик».

«Племя» (2014) Мирослава Слабошпицкого

Лента, с которой началась история признания украинского кино на крупных международных фестивалях, таких как Каннский кинофестиваль 2014. Криминальная драма, снятая на языке жестов, рассказывает о юноше, который попадает в специализированный интернат слабослышащих. Парень участвует в нескольких ограблениях криминальной организации «Племя». Но когда он встречает свою любовь, ему приходится нарушить неписаные законы племени.

«Донбасс» (2018) Сергея Лозницы

Это тринадцать коротких сюжетов о панораме жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса. «Зеленые человечки» не могут вспомнить названия «родного городка, здесь рядом». Немецкого журналиста на блокпосту встречают криком «фашиста поймали!». Здесь празднуют свадьбу и устраивают уличные расправы, экспроприированы на благо «республик» машины и деньги. Фильм Сергея Лозницы ищет ответ на вопрос: где проходит грань между правдой и вымыслом?

«Домой» (2019) Наримана Алиева

Участник Канн, обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендент от Украины на «Оскар» в 2019 году. Лента рассказывает о крымском татарине Мустафе, у которого умирает первенец. Отец приезжает в Киев , куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

«Мои думы тихие» (2019) Антонио Лукича

Кроме получения призов кинофестивалей в Карловых Варах и Одессе, стала также настоящим зрительским хитом. Лента рассказывает о молодом звукорежиссере-фрилансере Вадиме, который, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, начинает все сначала. Простая задача - записать голоса закарпатских животных - может стать его шансом навсегда покинуть «неудобную Украину» и отправиться в «привлекательную Канаду». Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается мама Вадима.

«Атлантида» (2019) Валентина Васяновича

Украинский претендент на «Оскар» в 2020 году, призер Венецианского кинофестиваля. События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией . Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

«Земля голубая, словно апельсин» (2020) Ирины Цилык

Этот фильм стал призером американского кинофестиваля «Сандэнс», а также победителем национального и международного конкурсов Docudays UA. Фильм рассказывает о семье, которая живет в «красной зоне» Донбасса. Мама и дети имеют различные увлечения, играют на различных музыкальных инструментах и даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

«Виктор_Робот» (2020) Анатолия Лавренишина

Обладатель приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля, лучший анимационный фильм 2020 года по версии Национальной премии кинокритиков «Киноколо» и хит Чилдрен кинофестиваля. Далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планету, не работает. Единственный, кто может починить - дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. В фильме звучат хитовые саундтреки в исполнении Dakh Daughters, Антона Слепакова, Марьяны Головко и Марка Галаневича.

Напомним, на X Книжном Арсенале состоялась презентация рейтинга 100 лучших фильмов в истории украинского кино.